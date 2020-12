GP Sakhir F1: O que se pode esperar dos estreantes Jack Aitken e Pietro Fittipaldi

Jack Aitken e Pietro Fittipaldi estão a fazer as suas estreias num fim de semana completo de Grande Prémio de Fórmula 1. Aitken substitui George Russell na Williams, enquanto Fittipaldi substitui Romain Grosjean na Haas.

Aitken tem estado bem ao longo do fim de semana. Um pião no TL1 foi o único erro de relevo para o britânico, que vem demonstrando evolução no seu ritmo. Na qualificação, Aitken não ficou longe de Nicholas Latifi (também outro estreante em 2020, mas neste momento tem muito mais experiência do que Aitken), ficando a cerca de um décimo do companheiro de equipa. De notar, que em três tentativas, Aitken ficou à frente nas duas primeiras, sendo que só na última Latifi o conseguiu bater.

No final da grelha está Pietro Fittipaldi. O brasileiro arranca daí devido a uma penalização, por troca de certos componentes na unidade motriz do Haas. Devido a essa penalização, a equipa a usou-o para ajudar Kevin Magnussen na Q1.

Fittipaldi, tal como Aitken, têm vindo a evoluir ao longo das sessões. Ao contrário de Aitken, que correu no TL1 do Grande Prémio da Estíria, Fittipaldi não se sentava num Fórmula 1 há mais de um ano. Para ambos, pelo que vimos na sexta-feira, o ritmo de corrida é bom. Sempre a melhorar de sessão para sessão, certamente quererão aumentar as suas credenciais com uma boa corrida hoje.