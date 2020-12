GP Sakhir F1: Novo motor para Lando Norris coloca-o no final da grelha

Lando Norris teve a sua pior qualificação do ano no Grande Prémio do Sakhir ao ficar na 15º posição. Na semana passada, o seu colega de equipa, Carlos Sainz, saiu da mesma posição e conseguiu terminar no 5º lugar. Mas, esta semana, a McLaren decidiu trocar o motor de combustão interna e o turbo no carro de Norris, atirando-o assim para o final da grelha de partida.