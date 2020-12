GP Sakhir F1: Max Verstappen não quer repetição de Monza

Depois de ter terminado na segunda posição no Grande Prémio do Bahrein, na semana passada, Max Verstappen espera que para o Grande Prémio do Sakhir a equipa tenha mais dificuldades. Perante a ausência de Lewis Hamilton, Verstappen continua a achar que vai ser difícil sair vitorioso.

À f1.com, Verstappen disse: “Não temos o Lewis, mas temos o Valtteri e o George a pilotar o carro mais rápido do pelotão. Vai continuar a ser difícil vencer, especialmente com a configuração de pista desta semana”.

“Esta configuração de pista vai ajudar aos carros que têm mais potência, por isso espero que seja difícil para nós, mais do que na semana passada. Espero que não seja como Monza, mas teremos de esperar para ver. É uma pista um pouco diferente de Monza, com menos curvas onde podemos fazer a diferença”, afirmou Verstappen.

Recorde-se que em Monza o motor Honda do RB16 de Verstappen não esteve bem. Na corrida, o holandês andou pela sétima posição, antes de se retirar da corrida com problemas de motor.