GP Sakhir F1: Max Verstappen mais rápido no TL3, Valtteri Bottas responde às críticas

Max Verstappen foi o mais rápido no TL3, numa sessão em que Valtteri Bottas mostrou um nível muito superior ao de ontem e George Russell esteve mais apagado.

Os primeiros minutos do último treino do fim de semana foram mornos, com apenas Pietro Fittipaldi (Haas) a ir para a pista, pouco depois da luz verde ter aparecido na saída das boxes do Circuito Internacional do Bahrein.

O piloto da Haas aproveitou para se ambientar um pouco mais à sua nova máquina e às exigências do traçado. Seguiram-se Lando Norris, Kevin Magnussen e Sebastian Vettel que foram para a pista já com 15 minutos decorridos do TL3, com Lando Norris a ter dúvidas no comportamento do seu motor.

Os tempos começaram a cair e Norris, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc passaram pelo topo da tabela de tempo, até que Valtteri Bottas saiu para a pista e colocou o melhor tempo, cinco minutos antes do meio da sessão, pouco antes de Max Verstappen ter feito um pião na secção mais sinuosa deste traçado.

A exigência da pista mostrava que os pneus mais macios poderiam apenas aguentar uma volta lançada na qualificação com performance ótima, o que aumenta a pressão nos pilotos. As equipas da frente irão tentar passar a Q2 com pneus médios, mas com diferenças tão pequenas, será complicado avaliar quem está a salvo ou não. Outro dos problemas será o trânsito neste pequeno traçado, que irá certamente apimentar a qualificação.

Valtteri Bottas parecia estar determinado mostrar-se, depois de uma sexta feira para esquecer. O finlandês estava com um ritmo muito forte e na sua terceira volta com os pneus macios deixou Russell a 0.477 seg.

Os limites de pista também continuavam a fazer vítimas, com alguns tempos por volta a serem apagados, um fator que pode também influenciar a qualificação.

Sérgio Pérez esteve parado para que a equipa fizesse uma troca de asa traseira (uma com menos apoio aerodinâmico e por consequência menos arrasto) ao mesmo tempo que Sebastian Vettel fazia o segundo melhor tempo, quando faltavam 20 minutos para o fim da sessão.

Nas últimas tentativas, Bottas esteve impressionante e baixou o seu registo em 0.2, mesmo com um erro na última curva, enquanto Russell ficava a 0.4 seg. e pouco depois Lando Norris destronava Russell, ficando com o segundo lugar, quando faltavam 10 minutos para o fim.

Max Verstappen calçou os pneus maios pela primeira vez nesta sessão e colocou o seu carro em primeiro lugar, ao mesmo tempo que Pierre Gasly também fazia o terceiro tempo e Esteban Ocon subia ao quarto lugar, já perto do fim.

Nos últimos segundos do treino, Charles Leclerc fez um pião na última curva e encerrou assim a sua participação desta sessão.

Sebastian Vettel acabou a sessão mais cedo e a Ferrari começou imediatamente uma troca de motor por precaução, uma operação que será complicada de fazer a tempo para a qualificação.

Para a qualificação espera-se uma Mercedes forte, com Bottas a assumir o papel de líder, enquanto Russell irá tentar melhorar e manter o título de “Sr. Sábado”, embora a tarefa pareça algo complicada. Verstappen é também candidato à pole e a luta pelo meio da tabela está ao rubro com McLaren, Renault e Racing Point muito próximas.

A qualificação começa as 17h.