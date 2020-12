GP Sakhir F1: Max Verstappen coloca “culpas” em Charles Leclerc

Max Verstappen ficou de fora na primeira volta do Grande Prémio do Sakhir. O piloto da Red Bull Racing, apesar de não estar envolvido diretamente no incidente entre Charles Leclerc e Sergio Pérez, teve de se desviar do Racing Point, e ao fazer isso acabou no muro, juntamente com o piloto da Ferrari.

No final, Verstappen, apesar de um bom arrranque, não era um piloto contente: “Acho que fiz um bom arranque, fui apertado pelo Valtteri, o que é normal, por isso tive de ‘levantar pé’. Depois disso era só sobreviver”.

“Não sei porque é que ele [Leclerc] foi tão agressivo. Estávamos todos na frente e no final do dia ele tirou dois carros da corrida. Não sei quem é que vai para o interior assim. O que é que ele esperava, depois de travar tão tarde? O Pérez não o consegue ver e por isso fez um pião. Eu tentei contorná-lo, sem danificar o meu carro, mas fiquei ali”, finalizou Verstappen.