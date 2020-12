GP Sakhir F1: Luta pelo terceiro lugar de construtores ao rubro

A luta pelo terceiro lugar no campeoanto de construtores está ao rubro. Racing Point, McLaren e Renault levam a disputa até a última prova.

No fim da última corrida, a McLaren conquistou uma vantagem confortável na tabela e estava na primeira posição do “2º pelotão”. Nesta corrida tudo mudou de figura. A Racing Point venceu e conseguiu uma dobradinha no pódio. A equipa tem agora 194 pontos, contra 184 da McLaren e 172 da Renault. Abu Dhabi irá decidir quem fica com o terceiro lugar e com os milhões que isso implica. As três equipas estão muito equilibradas, com a Racing Point a ter o melhor carro, a McLaren a ter a dupla de pilotos mais equilibrada e a equipa mais afinada e a Renault agora mais estável e menos dada ao erro. Uma luta até ao fim!

1 MERCEDES 540

2 RED BULL RACING HONDA 282

3 RACING POINT BWT MERCEDES 194

4 MCLAREN RENAULT 184

5 RENAULT 172

6 FERRARI 131

7 ALPHATAURI HONDA 103

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 8

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0