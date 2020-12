GP Sakhir F1, Lawrence Stroll: “Este resultado não é para mim uma grande surpresa”

Já se sabe que Lawrence Stroll não está na Fórmula 1 para ver ganhar os outros, e embora se soubesse que no contexto atual isso é difícil, basicamente o que está a acontecer na equipa de Silverstone é o mesmo tipo de produção que lhes permitiu à Force India ser quarta classificada em 2016 e 2017: “Quando assumimos esta equipa, sabíamos que estávamos a assumir uma operação que sempre produziu acima do que seria de esperar, com um orçamento muito menor do que o dos rivais. O resultado de hoje não é para mim uma grande surpresa, considerando que esta equipa no passado foi capaz de ser quarta classificada no Campeonato de Construtores em épocas consecutivas. Quando cheguei, tratava-se de dar à equipa o financiamento que merecia e de trabalhar com o excelente pessoal de base permitindo dessa forma que a equipa continuasse a prosperar.

Os mais de 400 membros da equipa podem estar muito orgulhosos dos seus esforços e podem estar certos que continuaremos a expandir-nos para garantir que esta equipa continue a ser competitiva, na esperança de celebrarmos mais dias como o de agora, no futuro! O Checo produziu uma corrida excepcional e tem sido uma parte extremamente importante da história da equipa, enquanto o Lance também conduziu muito bem, assegurando o duplo pódio”, disse Lawrence Stroll, que lidera agora uma equipa que nasceu como Jordan em 1991, assim ficou até 2005, passou a Midland em 2006, Spyker em 2007, Force India entre 2008 e 2018), Racing Point desde o ano passado (2019-2020) e para o ano vai ser Aston Martin (2021).