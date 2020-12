GP Sakhir F1, Lando Norris: “FIA tem de ser rigorosa, e penalizar”

Max Verstappen está preocupado com o tráfego em pista e os momentos em que os pilotos vão precisar de arrefecer os pneus – e logicamente andar mais devagar – o que numa pista que leva apenas 54 segundos a percorrer, com 20 carros em pista vai ser complicado. Lando Norris concorda, mas diz esperar que quaisquer problemas possam ser evitados pelos pilotos, que devem ter muita atenção, mas que habitualmente e diz que deve haver penalizações rigorosas para aqueles que não o fizerem: “Todos só precisam de respeitar os colegas. Ontem houve alguns problemas porque há pilotos que simplesmente não saem do caminho. Não sei se é porque não são avisados na rádio ou porque não olham para os espelhos. Mas todos são pilotos, todos devem respeitar o que se tem de fazer. Se estiverem numa volta lenta, é provável que alguém atrás de si esteja numa volta rápida. Penso que a FIA têm de ser bastante rigorosa, porque senão não há muito que se possa fazer”.