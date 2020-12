GP Sakhir F1, Lance Stroll: “Foi tenso nas últimas voltas, mas foi excelente manter o pódio”

Lance Stroll conseguiu no Bahrein o terceiro pódio da sua carreira na Fórmula 1, o primeiro pela Williams em 2017, em Baku no Azerbaijão, os outros dois este ano, em Monza e agora no Bahrein.

Tens passado um mau bocado desde o teu mais recente pódio em Monza. Qual é a sensação de estar de volta ao pódio?

“Sabe muito bem. Foi um resultado muito bom para a equipa. No sábado não tivemos o nosso melhor dia. Na Q2 apanhámos alguns detritos no chão, por isso perdemos muito desempenho na Q3 e isso colocou-nos atrás na corrida, mas tivemos um grande ritmo naquela primeira fase e conseguimos ir muito longe na corrida. Infelizmente o Esteban conseguiu entrar na zona de DRS, e estava mesmo atrás de mim ao sair da Curva 2, e com o DRS ficou ao meu lado e conseguiu passar na a Curva 4. Foi roda a roda, mas divertido. Depois, o Sergio teve melhor ritmo num conjunto de pneus mais frescos e conseguiu passar pelo Esteban, enquanto eu estava a lutar um pouco com os pneus, por isso o mais importante é o facto de ambos os carros estarem no pódio. Grandes pontos para a equipa, é realmente um grande resultado para a equipa.



As bases para este resultado foram o primeiro stint no pneu macio. Quão difícil foi?

Não foi assim tão difícil. Tivemos um grande ritmo, o pneu não estava a granular muito, mas olhando para a corrida, penso que o pneu médio era um pneu muito melhor. O Sergio, sem sorte, foi atingido após a primeira volta, colocou os médios e teve um ritmo muito bom. Penso que era provavelmente um pneu muito melhor para se ter. Embora o macio estivesse bem, havia mais ritmo naquele médio. E até o Esteban, penso eu, estava a aproximar-se de mim no final, naquele médio. Mas sim, tendo em conta onde começámos, penso que tivemos uma grande estratégia. Foi uma corrida muito divertida. O Safety Car no final apimentou as coisas por isso estávamos todos roda a roda, a correr pelo pódio.

O Sergio afastou-se, mas entre nós, eu estava lentamente a apanhar o Esteban, mas não o suficiente para chegar ao DRS. Depois tinha Sainz atrás de mim que me estava a alcançar. Ele tinha um bom ritmo, por isso esteve tudo muito tenso nas últimas voltas. Mas foi excelente manter o pódio”.