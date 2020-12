GP Sakhir F1, Jack Aitken: “A experiência na Áustria vai ajudar neste GP”

Jack Aitken provavelmente não esperava correr de Fórmula 1 no Grande Prémio do Sakhir, mas, infelizmente, Lewis Hamilton testou positivo à COVID-19, originando assim a uma pequena ‘dança’ das cadeiras. Com George Russell na Mercedes, Aitken foi o escolhido para substituir o britânico no FW43 da Williams.

À f1.com, Aitken afirmou: “É uma grande oportunidade para mim. É algo que esperava há muito tempo e estou pronto para isto. Não estou a pensar no futuro e quero apenas pensar neste fim de semana. Sei que posso fazer um bom trabalho e o foco está nisso”.

Aitken já tinha pilotado o FW43 na primeira sessão de treinos livres no Grande Prémio da Estíria. Para o piloto britânico: “estive bem na Áustria apesar de ter o trabalho muito limitado. Agora estou mais relaxado e sei que isso vai ajudar nas primeiras voltas”.

A Williams continua a ser a única equipa que ainda não pontuou em 2020 no Campeonato de Construtores e no Campeonato de Pilotos.