GP Sakhir F1: George Russell num “misto de emoções” após corrida frenética

George Russell estreou-se pela Mercedes este fim de semana no Grande Prémio de Sakhir. O piloto britânico esteve muito bem, mas, no segundo Safety-Car da corrida, a equipa da Mercedes falhou, colocando os pneus errados no W11 de Russell e com isso o britânico parou mais uma vez e caiu na classificação. A poucas voltas do fim, Russell ainda chegou a segundo, mas um furo colocou as esperanças de um vitória ou de um pódio por terra.

No final, Russell sentia-se “num misto de emoções. Os rapazes foram fantásticos, ajudaram-me a ficar mais confortável com o carro e estivemos sempre a trabalhar. Foi um grande esforço por parte da equipa….Certamente preciso de um gin tónico neste momento…”.

Apesar de ter terminado no 9º lugar e ter levado a volta mais rápida para casa, Russell ainda tem a sua paragem nas boxes em revisão pelos comissários – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

F1: A enorme confusão na Mercedes, e uma foto que vale 1000 palavras – CLIQUE AQUI PARA LER

GP Sakhir F1: Como a Mercedes estragou uma “história perfeita”