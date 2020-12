GP Sakhir F1: George Russell mantém pontos, Mercedes multada

George Russell poderá terminar o dia com a certeza que os três pontos que conquistou no GP de Sakhir não serão retirados.

A FIA decidiu multar a Mercedes pela troca de pneus na corrida mas não desclassificou Russell, algo que se suspeitava que poderia acontecer. Eis a declaração da FIA:

“[A transgressão] foi causada por uma questão técnica de comunicação rádio em que a comunicação do Pit wall não passou para os mecânicos de que o carro #63e estava a entrar no pit lane antes (e não depois) do carro #77, porque, ao mesmo tempo, o condutor do carro 63 transmitiu por cima dessa mensagem.”

“Isto fez com que os pneus da frente do carro 77 fossem colocados acidentalmente no carro 63. Isto é claramente uma violação dos regulamentos e normalmente implicaria uma penalização desportiva que poderia ir até à desclassificação. No entanto, neste caso, existem circunstâncias atenuantes, para além da questão da rádio acima referida.

“Em primeiro lugar, a equipa rectificou o problema no espaço de uma volta. Isto implicou que o carro 63 fizesse outra paragem nas boxes, descendo assim ainda mais a classificação.”

“Em segundo lugar, o Carro 77 fez uma paragem nas boxes para mudar os pneus o que levou à descoberta que os pneus da frente que deveriam ser montados, estavam no carro 63, pelo que foi para a pista após um atraso considerável. Isto também teve impacto na classificação final do carro 77.”

“Em terceiro lugar, embora este tipo de infração não seja contemplado sob a “tolerância de 3 voltas” referida no segundo parágrafo do artigo 24.4 b) (que atualmente apenas se refere à utilização de pneus com especificações diferentes), consideramo-lo de natureza semelhante. No entanto, a responsabilidade de montar pneus em conformidade com os regulamentos continua a caber a qualquer equipa e, portanto, uma penalização é considerada necessária. Recomenda-se que a FIA considere a alteração do Artigo 24.4 b) para acomodar este tipo de infração quando esta for retificada sem demora. Note-se que este tipo de infração não foi experimentado anteriormente em F1″.

A Mercedes será multada em 20000 euros por este erro.