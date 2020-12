GP Sakhir F1, George Russell: “Foi bom mas há definitivamente trabalho a fazer…”

George Russell liderou as duas sessões de Treinos Livres do GP de Sakhir de F1, batendo claramente o seu novo companheiro de equipa, que viu vários crono serem eliminados por exceder os limites da pista. O jovem ‘emprestado’ pela Williams concentrou-se na adaptação ao novo traçado da pista e na construção de uma compreensão da afinação e preparação dos pneus necessários para a pista: “Foi um bom primeiro dia no W11, mas há definitivamente trabalho a fazer. O novo traçado da pista é muito diferente do habitual e não é uma pista fácil, no mínimo. Vai ser muito equilibrado na qualificação e podemos provavelmente esperar uma corrida intensa.

Tem sido bom estar a trabalhar com a equipa e estou a aprender muito a cada volta no carro. Penso que os meus tempos por volta foram um pouco enganadores e não a verdadeira representação do ritmo que posso ter porque rodei boa parte do treino com muito combustível, pois em última análise, isso vai ser fundamental no domingo. Os Red Bull foram rápidos nas séries longas e o Valtteri (Bottas) foi o mais rápido no TL2, mas teve o seu tempo eliminado. Vai ser por pouco, por isso vamos manter o foco. Ainda há muito trabalho a fazer para nos sentirmos confortáveis no carro e com a afinação. Mas foi um primeiro dia encorajador e estou entusiasmado por estar de volta ao W11.