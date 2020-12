GP Sakhir F1, George Russell: “Estou aziado por falhar a pole por apenas 20 milissegundos!”

Pela primeira vez em muito tempo, George Russell não tem ninguém à sua frente na grelha. Vai arrancar do segundo lugar, ligeiramente atrás de Valtteri Bottas, e se após a qualificação produziu as declarações de circunstância, no Twitter foi mais ‘claro’ quanto ao que pretende: “Estou realmente feliz por ter conseguido o segundo lugar, mas estaria a mentir se dissesse que não estou aziado por falhar a pole por apenas 20 milissegundos!”