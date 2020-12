GP Sakhir F1, George Russell: “Estar onde estou, com pouca preparação, é muito bom”

George Russell mostrou o seu talento e na sua primeira presença na Q3 de um Grande Prémio ficou na segunda posição. Mas, ainda mais impressionante, ficou a apenas 0.026s do seu colega de equipa no Grande Prémio do Sakhir, Valtteri Bottas.

No final, Russell explicou: “Depois do TL3 fiquei contente por chegar à Q3. Ainda estou a habituar-me ao carro, ou seja, tenho muito a aprender neste e ignorar o que aprendi no Williams. Estar onde estou (2º), com dois dias de preparação, é muito bom”.

“Não tenho ninguém à minha frente. Isso é algo que não acontece há algum tempo. Para a corrida preciso de mais controlo, preciso de ser mais preciso, pois não tenho muita experiência neste carro”, finalizou Russell.