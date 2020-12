GP Sakhir F1, George Russell: “Espero o melhor, mas estou de mente aberta e sem expetativas”

George Russell revelou que vai para a sua primeira corrida com a Mercedes de ‘mente aberta’ e ‘sem expetativas. Há alguns dias, era impensável para si o que está a suceder agora, mas ‘isto’ é Fórmula 1, a oportunidade está lá mas o nível é tão elevado que só mesmo um predestinado conseguiria vir de dois anos no fundo da grelha, depois de nunca ter pontuado na Fórmula 1, e ter como melhor resultado um 11º lugar, é que poderia chegar aqui e vencer. É possível de acontecer, se assim fosse era um enorme feito, mas se pedir um pódio ao jovem inglês é lícito, muito mais do que isso é pedir demais. Quando questionado se se tinha imaginado estar a abrir o champanhe na tribuna após o Grande Prémio de Sakhir de F1, o piloto respondeu: “Não, para ser honesto. Obviamente, seria espantoso estar no pódio, mas no final, como piloto, só se quer entregar o melhor desempenho possível, e, com toda a honestidade, algumas das atuações que conseguimos com a Williams para P14 em quali, o burburinho e a emoção de o conseguirmos, foi incrível. Para esta corrida vou sair satisfeito ou desapontado, dependendo de como me senti, quer seja uma vitória, quer um terceiro, um quinto lugar, ou o que quer que seja. Não há expetativas e vou entrar com a mente aberta, e sim, espero o melhor”, explicou.