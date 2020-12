GP Sakhir F1: Ferrari troca a unidade de potência de Vettel antes da qualificação

Sebastian Vettel terminou mais cedo a terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Sakhir porque a Ferrari vai trocar a unidade de potência do seu SF1000 antes da qualificação, que começa às 17h.

Após ser oitavo no TL1, 16º no TL2, o piloto alemão abandonou o TL3 a 15 minutos mais cedo, pois a Ferrari decidiu trocar a unidade de potência do monolugar por “precaução”, não havendo assim mais detalhes sobre o porquê da troca. Vettel não será penalizado porque a unidade de potência que a equipa vai instalar no carro é a mesma de ontem.