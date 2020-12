GP Sakhir F1, Esteban Ocon: “Chorei na linha de meta…”

Esteban Ocon conquistou o primeiro pódio da sua carreira na Fórmula 1 com o segundo lugar no Grande Prémio do Sakhir. O piloto francês consegue assim o melhor resultado da equipa, com Daniel Ricciardo a ter dois terceiros lugares em 2020.

No final, Ocon disse: “Não tenho palavras, chorei na linha de meta. Tem sido uma temporada difícil e nem sempre estamos bem, mas continuamos a trabalhar, sempre motivados. E todo o trabalho valeu a pena. Foi uma corrida sólida. Acho que tenho progredido muito e estou mais perto do Daniel [Ricciardo]”.