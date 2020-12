GP Sakhir F1: Daniel Ricciardo pouco impressionado com manobras de Nikita Mazepin

Nikita Mazepin, o novo piloto da Haas para 2021, foi penalizado por duas vezes pelas manobras defensivas que fez na corrida de ontem.

Mazepin não poupou esforços para defender a sua posição, colocando em risco os seus adversários, o que não agradou a quem viu.

Daniel Ricciardo não teve problemas em pedir a penalização a Mazepin pelo seu comportamento:

“Espero realmente que ele receba uma penalização por isto, porque ele exagerou”, diz Daniel Ricciardo à Motorsport-Total. “Alterou a trajetória mais do que uma vez e isso não é permitido”, disse o australiano.

Guenther Steiner não vê grandes problemas com o seu futuro piloto. “A coisa mais importante foi que ele obteve a super licença. Havia uma pequena hipótese de ele não conseguir, por isso, é um sucesso em primeiro lugar. Ele lutou bastante. Coisas como esta podem acontecer nessa altura. Também se tem de aprender com isso e isto é apenas parte do processo de aprendizagem. No final, ele recebeu o castigo”, disse o chefe de equipa de Haas.