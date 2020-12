GP Sakhir F1: Como se portaram Pietro Fittipaldi e Jack Aitken…

Um dos atrativos destes dois treinos livres tinha a ver com a presença de Pietro Fittipaldi aos comandos do Haas deixado livre por Romain Grosjean, e também Jack Aitken, que substituiu George Russell na Williams. Como se esperava, os dois jovens foram os dois últimos da grelha nas duas sessões, com Pietro Fittipaldi a terminar o primeiro treino a 2.531s de Russell após 24 voltas cumpridas, enquanto no segundo o jovem brasileiro foi 18º (Charles Leclerc não registou voltas cronometradas) a 1.397s (56 voltas). Já Jack Aitken foi 20º no primeiro treino livre, a 2.641s (33 voltas) e 10º no segundo, a 1.547s, após 58 voltas. Numa pista tão curta, é muito, mas devem terminar o fim de semana bem melhor. Acumular experiência é o que faz sentido para já…