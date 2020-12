GP Sakhir F1: Como se portaram os estreantes?

Jack Aitken e Pietro Fittipaldi estrearam-se ontem em corrida na Fórmula 1. No Grande Prémio do Sakhir ambos os pilotos conseguiram chegar ao fim, mas, as corridas foram diferentes.

Para Jack Aitken, a estreia estava a correr bem, mas, na última curva saiu largo e danificou a asa dianteira do seu FW43, o que originou o segundo Safety-Car da corrida porque o britãnico deixou detritos em pista. Apesar disso, Aitken conseguiu vir às boxes e terminou o Grande Prémio na 16º posição, algo que não se pode dizer de Nicholas Latifi, que abandonou com uma suspeita de fuga de óleo no seu monolugar.

No final, Aitken era um piloto de “emoções mistas. Estou muito desapontado com o meu erro, porque estava a fazer um bom trabalho. Estava a tentar ter velocidade para chegar-me aos pilotos à minha frente. Estávamos com os pneus médios e isso estava a dar resultado”.

“No fim, tiro muitos positivos de hoje. O ritmo de uma volta foi muito bom e o ritmo de corrida também. Isto tudo num curto espaço de tempo. Se estiver novamente aqui na próxima semana, espero fazer um melhor trabalho”, finalizou o piloto britânico.

Já Pietro Fittipaldi terminou atrás de Aitken, na 17º posição. O brasileiro batalhou em pista com Aitken, Kevin Magnussen e Kimi Raikkonen, mas não conseguiu ficar na frente de nenhum. Apesar disso, segundo Fittipaldi, o objetivo “foi cumprido, que era completar o primeiro Grande Prémio. Tive uma boa batalha com o Jack e também com o Kevin. Foi bom estar na acção”.

“Apenas a partir do meio da corrida é que o meu ritmo foi bom. No reinício, tentei lutar, mas estava consciente de que o objetivo era terminar. Aprendi muito para a próxima corrida. Hoje em dia é muito difícil chegar à Fórmula 1 e dizer que completei uma corrida é muito bom. Estou muito grato à equipa”, finalizou Fittipaldi.

Para a próxima semana Fittipaldi tem a oportunidade de melhorar, pois vai novamente estar no Haas VF-20, já que Romain Grosjean não vai estar presente no Grande Prémio de Abu Dhabi. Já Jack Aitken terá de esperar pelo resulto do teste à COVID-19 de Lewis Hamilton, porque se o campeão do mundo já estiver disponível para a Mercedes, George Russell volta aos comandos do Williams.