GP Sakhir F1, Christian Horner sobre Albon: “Ou fica ou vai para o ‘banco’…”

A época está a chegar ao fim e o futuro de Alex Albon ainda não é conhecido. O piloto da Red Bull Racing não tem conseguindo igualar a performance de Max Verstappen e está pressionado, com rumores de que Sergio Pérez pode tomar o segundo Red Bull, ao lado de Verstappen.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao Grande Prémio do Sakhir que para Albon é uma questão de “ou fica na Red Bull ou vai para o ‘banco’. Mas, o foco continua a ser dar-lhe uma oportunidade”.

“Faltam duas corridas para o final, na semana passada ele fez um bom trabalho ao conseguir estar no pódio, o seu segundo na Fórmula 1. Esteve bem no TL1 aqui no Sakhir, portanto cabe a ele demonstrar que é o piloto certo para estar ao lado do Verstappen”, finalizou Horner.