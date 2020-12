GP Sakhir F1, Charles Leclerc prevê corrida difícil: “Não temos o 4º carro mais rápido”

Charles Leclerc esteve muito bem na qualificação do Grande Prémio do Sakhir. O monegasco colocou o seu Ferrari SF1000 na quarta posição, surpreendendo com apenas uma tentativa na Q3, pois, de acordo com Leclerc, apenas tinha um conjunto de pneus macios.

À Sky Sports F1, Leclerc explicou: “Eu só tinha um conjunto novo de pneus, por isso a decisão foi ir mais cedo do que mais tarde, porque também já esperava que mais tarde estaria uma confusão em pista”. Apesar da boa performance, o piloto da Ferrari admitiu que poderia ter melhorado: “Não gosto de dizer que foi a volta perfeita, porque podes sempre melhorar, mas acho que no fim da sessão não seria a melhor oportunidade”.

Para a corrida, o monegasco explicou que “por vezes estamos mais à frente do que é esperado na qualificação, o que nos dá esperanças para o domingo. Mas, vai ser difícil para nós. Não temos o quarto carro mais rápido”.