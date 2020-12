GP Sakhir F1: Charles Leclerc assume erro na primeira volta

Charles Leclerc não terminou o Grande Prémio do Sakhir. Depois de impressionar com um quarto lugar na qualificação, o piloto da Ferrari abandonou na primeira volta, após chocar com Sergio Pérez e acabar no muro.

No final, Leclerc assumiu o erro: “Já vi as imagens e estava lado a lado com o Max. Vi o Sergio na minha frente, mas pensava que ele ia ficar no lado de fora do Bottas, mas ele acabou por cruzar e quando o vi já era tarde. Bloqueei as rodas dianteiras e choquei com ele. Se há alguém a culpar sou eu. A qualificação é inútil quando tens uma primeira volta destas. Não é um bom dia para nós”.

Após a corrida, os comissários investigaram o incidente e atribuíram uma penalização de três lugares a Leclerc na próxima grelha de partida, ou seja, no Grande Prémio do Abu Dhabi.