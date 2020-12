GP Sakhir F1: Bottas e Russell livres para ‘correr’ sem ordens de equipa

A Mercedes vai permitir que Valtteri Bottas e George Russell lutem livremente em pista, independentemente do que a corrida redundar.

Recorde-se que o jovem piloto oriundo da Williams, George Russell que substitui Lewis Hamilton depois deste ter testado positivo para a Covid-19, qualificou-se em segundo lugar da grelha na qualificação e está entre os favoritos aos lugares cimeiros para a corrida.

Caso consiga pontuar, será a primeira vez na sua carreira de dois anos de F1, mas com um Mercedes W11 nas mãos a fasquia está mais alta.

Toto Wolff já revelou que os seus pilotos são livres de correr: “Eles são livres para fazer a sua corrida. É isso que devemos a todos. Sem qualquer trela”, disse Wolff. É o mínimo que pode fazer quando a equipa já há muito assegurou os título. Embora tenha dito que este não é um ‘shootout’ entre ambos, vai servir certamente como uma boa bitola quanto ao que o jovem inglês pode vir a fazer no futuro.

Mas como já disse Wolff, não é numa ou duas corridas que tira conclusões: “Sabemos que [iremos] correr no próximo ano com Lewis e o Valtteri”. O que vamos fazer em 2022 vai depender de muita coisa e não do desempenho do George numa oval no Bahrain, e num final de temporada em Abu Dhabi”.