GP Sakhir F1, após 77 voltas: Pérez lidera. Russell ataca e já é 2º

O Safety-Car entrou a pista devido a destroços deixados pelo FW43 de Jack Aitken. Com isso a Mercedes decidiu parar os seus carros, mas colocou os pneus errados em George Russell e a paragem de Valtteri Bottas foi problemática. Assim, na frente da corrida temos novo líder: Sergio Pérez.

Na Mercedes, após sair atrás de Bottas, Russell já conseguiu passar pelo finlandês, por Lance Stroll e Esteban Ocon, estando agora a cerca de 3s de Pérez. Já Bottas, com os pneus mais duros, não parece ter ritmo para conseguir mais do que a quinta posição, com Carlos Sainz ‘inquieto’ atrás de si.

Atrás de Bottas, segue um ‘comboio’ constituído por Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon e Daniil Kvyat. Pierre Gasly fecha os dez primeiros, mas já a cerca de 3s do seu colega de equipa.

Para a Williams, não está a ser um bom Grande Prémio. Nicholas Latifi já está fora da corrida e Jack Aitken ficou sem asa dianteira.