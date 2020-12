GP Sakhir F1, após 47 voltas: Russell para, Bottas lidera

A primeira paragem para George Russell chegou à volta 46. O piloto britânico trocou os médios para os duros, saindo atrás de Valtteri Bottas. Bottas segue de médios, mas ainda não foi às boxes, com uma vantagem de 18.2s. Sergio Pérez, após o pião na primeira volta, é terceiro classificado, tendo já parado nas boxes.

Carlos Sainz está na quinta posição, com pneus novos, enquanto Alex Albon na sua frente ainda não parou. A diferença entre os dois é de cerca de cinco segundos. Após as primeiras paragens, Daniil Kvyat continua na frente de Pierre Gasly, com os AlphaTauri separados pelo Renault de Daniel Ricciardo.

Na batalha entre Lance Stroll e Esteban Ocon, Stroll parou mais tarde, mas Ocon, com os pneus duros, mas na temperatura certa, conseguiu passar pelo canadiano, estando agora na 9º posição.

O único Ferrari, Sebastian Vettel, está na 12º posição e atrás de si, Nicholas Latifi e Antonio Giovinazzi batalham pela 13º posição. Após as paragens, Kimi Raikkonen conseguiu passar Pietro Fittipaldi, mas Jack Aitken ainda segue na frente do Alfa Romeo.