GP Sakhir F1, após 27 voltas: George Russell lidera. Sergio Pérez já é 9º

George Russell segue na frente do Grande Prémio do Sakhir. O piloto da Mercedes já tem uma vantagem de cerca de dois segundos para Valtteri Bottas. Bottas, após a saída do Safety-Car (CLIQUE AQUI), teve de batalhar com Carlos Sainz, com o espanhol ainda a conseguir a segunda posição, mas um erro na curva seguinte ditou a terceira posição para Sainz, que se encontra a cerca de 10s do finlandês.

Atrás dos três primeiros, Daniel Ricciardo encontra-se na quarta posição, com o australiano a estar a cerca de cinco segundos do McLaren. Na AlphaTauri, bom início de corrida, com Daniil Kvyat a segurar a quinta posição, de momento. Os carros da equipa italiana estão separados por Lance Stroll na 6º posição. Gasly é 7º classificado.

A batalha pela décima posição também esteve ao rubro, com Lando Norris, Alex Albon e Sergio Pérez. Albon segue na décima posição, com Pérez a recuperar até à nona posição, depois dos problemas na volta inicial (CLIQUE AQUI). Com os pneus macios nas ‘lonas’, Norris parou à volta 19 para médios.

Os estreantes na Fórmula 1, Jack Aitken e Pietro Fittipaldi estão em 15º e 17º respetivamente, tendo estado em batalha com Kimi Raikkonen.