GP Sakhir F1: Andreas Seidl insiste que Sainz não pode testar em Abu Dhabi

O chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, insiste que Carlos Sainz não deve ser autorizado a testar com a Ferrari nos testes pós-temporada em Abu Dhabi. Sainz já disse que está interessado e com a autorização de Fernando Alonso para testar nessa altura, o espanhol da McLaren quer começar mais cedo a sua estadia na Ferrari (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS).

Ao motorsport.com, Seidl explicou: “Os regulamentos são claros. Não vejo hipóteses do Carlos pilotar. Os regulamentos dizem que não podes ir a estes testes com um piloto ativo na Fórmula 1, por isso é que decidimos, juntamente com as outras equipas em abril, não fazer parte desse teste. Para mim continua a ser um ponto válido”.

Pressionado sobre a decisão da Ferrari procurar uma permissão para Sainz, Seidl afirmou: “Não há espaço para ele, as regras não permitem. É um teste de jovens pilotos. É isso que as regras dizem. Se alguém tomou uma decisão diferente, não posso fazer nada contra”.

“Não vou perder muito mais tempo com isto. Para nós, estamos ansiosos pelo Daniel Ricciardo se juntar a nós em janeiro. É um piloto experiente e com uma equipa experiente estaremos em boa forma no próximo ano”, finalizou o chefe de equipa da McLaren.