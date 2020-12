GP Sakhir F1: Altos e baixos para Pietro Fittipaldi e Jack Aitken

Um dos atrativos destes deste GP teve a ver com a presença de Pietro Fittipaldi na Haas e Jack Aitken, na Williams, substituindo Romain Grosjean, que já se sabe não poder correr também em Abu Dhabi. Na Williams, para já, desconhece-se se George Russell regressa ou faz mais uma corrida com a Mercedes. A corrida foi, como se sabe, ‘louca’ e Jack Aitken foi 16º na frente de Pietro Fittipaldi.

De acordo com o brasileiro: “Estou feliz por ter terminado o meu primeiro GP, era esse o objetivo. Tive uma boa luta com o Jack (Aitken), e tinha o Kevin (Magnussen) também à minha frente. Foi bom ter alguma ação em pista. O meu ritmo foi bom desde o meio da corrida até ao fim. No reinício estava a tentar lutar, mas ao mesmo tempo consciente de que o objetivo era terminar. Aprendi muito para a minha próxima corrida, isso é o mais importante. Já posso dizer que terminei uma corrida de F1. Estou grato à equipa pela oportunidade”, disse.

Já Jack Aitken conseguiu manter-se à frente de Raikkonen enquanto perseguia Magnussen, mas teve uma saída de pista e danificou a asa da frente: “Sinto emoções mistas e estou um pouco aziado com o erro, penso que estávamos a fazer um bom trabalho até aí. Estava a tentar manter-me no ritmo, e seguir os adversários que estavam à minha frente. Os pneus estavam a funcionar muito bem, aprendi muito este fim-de-semana, e há muitos aspetos positivos a retirar. O ritmo de uma volta consegui-o num espaço de tempo curto, e o nosso ritmo de corrida também foi bom. Se eu voltar a correr procurarei fazer um trabalho ainda melhor”, disse.