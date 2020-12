GP Sakhir F1: Alex Albon com muito trabalho pela frente…

Alex Albon ainda não foi confirmado para 2021 na Red Bull Racing e ter ficado apenas pela Q2 no Grande Prémio do Sakhir não abona a seu favor. Agora, o tailandês tem de fazer uma corrida de recuperação, saindo da 12º posição.

Durante as sessões de treinos a Red Bull Racing decidiu guardar os pneus macios para a qualificação. Nos duros e nos médios, Albon pareceu confortável, mas quando a equipa colocou os macios no RB16, o tailandês sentiu “o carro diferente, o que nos prejudicou muito. No TL3 estava contente com o carro e esperava um bom resultado na qualificação, mas a 12º posição é muito frustrante”.

“Na corrida sabemos que é possível ultrapassar, por isso vamos ter mais carga aerodinâmica no carro por causa dos pneus. Na sexta-feira o nosso ritmo de corrida era forte e para hoje temos escolha livre de pneus. É importante manter-me fora de sarilhos no arranque e o plano é recuperar e subir posições”, finalizou Albon.