GP Sahkir F1, Kimi Räikkönen: “Esta é uma pista ‘irregular’…”

Os carros com motores Ferrari não tiveram bem esta sexta-feira, nesta configuração da pista do Bahrein, casa do Grande Prémio do Sakhir. Para o piloto da Alfa Romeo Racing, Kimi Räikkönen, apesar de ser uma pista simples, é uma pista muito irregular.

“Não tinha muitas expetativas sobre esta configuração, mas o importante foi não ter problemas nas duas sessões. Já a pista, é simples, com duas grandes curvas, mas é muito ‘irregular’. Continuamos com a mesma mentalidade para este fim de semana e espero que hoje sejamos mais competitivos na qualificação”, disse Räikkönen.