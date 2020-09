GP Rússia, Max Verstappen: “Hoje a Renault foi mais competitiva do que nós”

Max Verstappen acha que a luta pela terceira posição na qualificação vai ser ‘renhida’ com a Renault. Apesar disso, o ritmo de corrida do Red Bull parece ser melhor do que o monolugar da marca francesa.

Nos treinos livres, Daniel Ricciardo colocou o R.S.20 sempre na frente do RB16, terminando o TL1 em 2º e o TL2 em 3º. Já Verstappen conseguiu ser 3º na primeira sessão, mas caiu para sétimo na segunda sessão de treinos livres em Sochi.

No final do dia, ao motorsport.com, o holandês afirmou: “Esta pista não é a melhor para nós e para além disso estamos a experimentar níveis diferentes de downforce. Amanhã será difícil ser terceiro na qualificação. Até hoje a Renault foi mais competitiva do que nós. Mas, no ritmo de corrida estamos mais competitivos”.