GP Rússia F1, Valtteri Bottas: “É uma questão de tempo até vencer novamente”

Valtteri Bottas só tem uma vitória em Grandes Prémios no ano de 2020, no Grande Prémio da Áustria, a primeira prova da temporada. Mesmo assim, Bottas está confiante de que as vitórias estão a chegar, sendo que neste fim de semana corre-se o Grande Prémio da Rússia, corrida que Bottas venceu em 2017 e tem estado regularmente no pódio.

Na conferência de imprensa do Grande Prémio da Rússia, Bottas afirmou: “O Lewis e eu estamos muito próximos em termos de velocidade. Tento sempre alcançar a perfeição, mas o Lewis tem sido o melhor! Apesar disso, já estou a tentar ser melhor do que há quinze dias e é uma questão de tempo até estar novamente a vencer e a conquistar pole position“.