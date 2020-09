GP Rússia F1, TL3: Hamilton bate Bottas. Carlos Sainz 3º

Na terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Rússia os Mercedes voltaram a ficar na frente. Desta vez, Lewis Hamilton foi o mais rápido com um tempo de 1:33.279s. Já Valtteri Bottas ficou a 0.776s de Hamilton. Na terceira posição, novamente um motor Renault, ficou Carlos Sainz no McLaren, a 0.817s do tempo mais rápido.

Novamente a Mercedes dominou os treinos livres de um Grande Prémio. Na terceira sessão na Rússia, Lewis Hamilton bateu o seu colega de equipa por 0.776s, com os Mercedes a prepararem-se para a qualificação, apenas utilizando os pneus de composto mais macios.

Na terceira posição ficou Carlos Sainz. O piloto da McLaren ficou a 0.817s do tempo mais rápido. Na Rússia, os carros de motor Renault têm estado bem, com Daniel Ricciardo a completar as primeiras sessões de treinos livres (o TL1 e o TL2) entre os três primeiros. Já Lando Norris não esteve tão confortável no TL3. O britânico ficou na última posição a cerca de três segundos do tempo mais rápido.

Esteban Ocon foi o mais rápido dos Renault, com o francês a ficar na quarta posição neste TL3. Ocon ficou a 0.143s de Sainz, o que pode prever uma batalha muito interessante na qualificação entre os Renault e os McLaren. Já Daniel Ricciardo ficou na 10º posição. O australiano teve problemas no espelho direito, com a peça do monolugar a estar fora do sítio quando Ricciardo fazia a sua última volta rápida, afetando assim a aerodinâmica.

Adjusting your mirrors at 300 km/h 👀



There really should be a button for this 😉#RussianGP 🇷🇺 #F1 @danielricciardo pic.twitter.com/zG9xpEUwnG — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Na Red Bull Racing, Max Verstappen foi o sexto classificado. Verstappen ficou a 1.027s da frente, tendo trabalhado apenas com os pneus macios. Alex Albon terminou o TL3 na 19º posição, ficando a mais de um segundo do companheiro de equipa. Nos treinos livres o RB16 parece não estar tão próximo dos Mercedes, parecendo assim que na qualificação vão estar a batalhar com o McLaren e os Renault e possivelmente Sergio Pérez.

Sergio Pérez colocou o Racing Point na quinta posição a 1.315s da frente. Mais uma vez Pérez terminou na frente de Lance Stroll, que foi oitavo neste TL3. No início do fim de semana soube-se que Stroll teria as atualizações no seu monolugar, enquanto Pérez não, mas as coisas têm corrido melhor para o mexicano, que em 2021 dá lugar a Sebastian Vettel nesta equipa.

Na Ferrari, Sebastian Vettel colocou o SF1000 entre os dez primeiros. O alemão ficou na sétima posição. Já Charles Leclerc ficou na 12º posição, a 0.212s do seu companheiro de equipa.

A AlphaTauri voltou a colocar um dos seus AT01 entre os dez primeiros, com as honras para Daniil Kvyat. O piloto russo ficou na nona posição, enquanto Pierre Gasly ficou à beira dos dez primeiros, com a 11º posição final.

No final da grelha, ficaram Lando Norris (20º) e Alex Albon (19º). A posição de Albon é explicada devido aos limites de pista, com o tailandês a ver a sua melhor volta eliminada.

Já na Haas os problemas parecem continuar. Apesar de Romain Grosjean ter sido 14º neste TL3, o francês continua a queixar-se muito do VF20 e do seu equilíbrio. Kevin Magnussen foi 16º neste TL3, com ambos os carros da equipa americana a ficaram a cerca de dois segundos da frente. Na Williams, George Russell terminou o TL3 na 13º posição, enquanto Nicholas Latifi ficou na 15º posição final.