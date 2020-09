GP Rússia F1, TL2: 1-2 Mercedes. Ricciardo é 3º

Na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Rússia ambos os Mercedes voltaram ao topo. Depois de liderar no TL1, Valtteri Bottas fez igual e posicionou-se na frente do pelotão com um tempo de 1:33.519s. Já Lewis Hamilton, depois do 19º lugar no TL1, terminou o TL2 na segunda posição a 0.267s de Bottas. Terceira posição para Daniel Ricciardo, que continua a mostrar-se no circuito de Sochi. Já Max Verstappen e a Red Bull Racing não estiveram tão bem neste TL2, com o holandês o melhor em sétimo.

No TL2 no circuito de Sochi ambos os Mercedes terminaram na frente. Valtteri Bottas foi o mais rápido com um tempo de 1:33.519s, conquistado com os pneus mais macios. O finlandês foi dos que mais rodou, com 37 voltas efetuadas. Como é de costume, se no TL1 Bottas rodou mais tempo de pneus médios, desta vez rodou com os pneus duros por mais tempo. Hamilton ficou na segunda posição a apenas 0.267s do seu colega de equipa, com o trabalho do britânico a focar-se nos pneus médios.

Terceira posição para um impressionante Daniel Ricciardo. Depois de uma boa prestação no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, o australiano colocou o Renault na 2º posição no TL1 em Sochi e está bem classificado no TL2. Apesar de ainda estarmos nos treinos livres, podem ser bons indicadores para a corrida. Ricciardo ficou a mais de um segundo da frente. Esteban Ocon levou o outro R.S.20 até à nona posição, ficando a cerca de meio segundo do colega de equipa.

A McLaren melhorou em relação ao TL1. Após não conseguir entrar nos dez primeiros, no TL2 as coisas foram diferentes. Os McLaren ficaram na quinta e sexta posição, com Carlos Sainz e Lando Norris, respetivamente, com os trabalhos divididos entre os pneus duros para Sainz e os médios para Norris.

Na Red Bull Racing, Max Verstappen foi o melhor classificado. Após um terceiro posto no TL1, o holandês foi apenas 7º neste TL2, ficando a 1.529s da frente. Já Alex Albon não conseguiu entrar nos dez primeiros, com a sua melhor marca a dar-lhe o 12º tempo, a mais de 1.7s da frente e a cerca de dois décimos de Verstappen.

Neste TL2 a Ferrari conseguiu colocar ambos os carros entre os dez primeiros. Charles Leclerc foi o oitavo piloto mais rápido, sendo que Sebastian Vettel fechou os dez primeiros a 1.664s de Bottas.

Sergio Pérez também colocou o seu RP20 entre o top 10, na sexta posição, mais uma vez sendo mais rápido do que Lance Stroll, que apenas foi 17º neste TL2, com o canadiano a ter dificuldades em pista.

Further proof that Sochi is proving tricky for our drivers – but he avoided any impact and he is back on track#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/RuJ1g0Jxt9 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Fora dos dez primeiros, a Williams conseguiu recuperar o FW43 de Nicholas Latifi. O canadiano bateu o seu companheiro de equipa, George Russell, pelas 15º posição final. No final da grelha, a Haas continua com dificuldades no circuito russo. Romain Grosjean foi o mais lento ficando a 3.339s do tempo de Valtteri Bottas.