GP Rússia F1, TL1: Bottas lidera enquanto Hamilton é apenas 19º

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Rússia viu Valtteri Bottas (1:34.923s) ficar no topo da classificação. Ao contrário dos outros Grandes Prémios, a Mercedes não fechou as duas primeiras posições e o segundo mais rápido em Sochi foi Daniel Ricciardo no Renault, que ficou a 0.507s de Bottas. Max Verstappen foi o terceiro mais rápido, ficando a 0.654s. Lewis Hamilton foi apenas 19º, ficando a 2.793s da frente.

Na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Rússia o mais rápido foi Valtteri Bottas com um tempo de 1:34.923s. Mais uma vez, a Mercedes dividiu o trabalh, com Valtteri Bottas a utilizar os pneus médios para ficar no topo da tabela. Já Lewis Hamilton ficou apenas na 19º posição, sendo que utilizou o composto mais duro.

Na segunda posição, Daniel Ricciardo colocou o R.S.20. O piloto australiano ficou a 0.507s do tempo mais rápido. O tempo mais rápido foi atingido com o composto mais macio, mas Ricciardo também rodou com os pneus mais duros. O colega de equipa, Esteban Ocon, foi sexto classificado, ficando a mais de um segundo do tempo mais rápido.

Terceira posição para Max Verstappen. O piloto holandês ficou a 0.654s do tempo mais rápido de Bottas. Albon terminou o TL1 na oitava posição, ficando a 1.331s do tempo mais rápido e a 0.677s do colega de equipa. Ao contrário da Mercedes, a Red Bull Racing não dividiu o trabalho de pneus pelos seus pilotos, com Alex Albon e Verstappen a utilizarem os compostos mais duros e os compostos mais macios.

Na Racing Point, Sergio Pérez foi o mais rápido dos carros ‘cor-de-rosa’. Apesar de não ter as atualizações que Lance Stroll tem para o Grande Prémio da Rússia, o mexicano completou o TL1 na 4º posição, sendo mais rápido por 0.169s que o seu colega de equipa.

Mais uma vez a AlphaTauri inicia um Grande Prémio entre os dez primeiros. Daniil Kvyat foi o mais rápido no seu Grande Prémio caseiro com a sétima posição, mas a mais de um segundo da frente. Já o vencedor do Grande Prémio da Itália, Pierre Gasly, fechou os dez primeiros, a 1.783s de Bottas.

Na Ferrari, as dificuldades no Grande Prémio da Rússia vão continuar, com as retas no circuito de Sochi a não serem favoráveis ao SF1000. No TL1, Sebastian Vettel foi o mais rápido na nona posição. Já Charles Leclerc foi 11º, ficando a 0.19s do tempo de Gasly. Em termos de pneus, a Ferrari dividiu o trabalho com Vettel a nos médios e Leclerc com os pneus mais duros.

Na McLaren, 12º e 13º foram as posições dos seus pilotos, com Carlos Sainz a ser melhor do que Lando Norris. Enquanto Norris utilizou os pneus duros e macios, Sainz apenas rodou nos médios, pois durante o TL1 danificou a asa traseira e viu o seu tempo em pista reduzido.

No final da grelha, Nicholas Latifi não conseguiu completar o treino livre, já que acabou nas barreiras da curva 10. A equipa britânica vai ter agora que arranjar o FW43 para conseguir entrar na segunda sessão de treinos livres.

LATIFI 🎧: "I crashed – sorry guys"



Red flags are out as the Williams driver goes into the barriers at Turn 10 💥#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/mNzTNhONcp — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Fora dos dez primeiros ficou a Haas, com Romain Grosjean a reportar muitos problemas durante este TL1. O francês também teve uma pequena incursão fora de pista, para terminar o TL1 na 18º posição. Já Kevin Magnussen foi 16º neste TL1.