GP Rússia F1, Sebastian Vettel: “Tentei arriscar…”

Sebastian Vettel ficou-se pela Q2, após um aparatoso acidente na curva 4, que o deixa na 15º posição para a corrida de amanhã do Grande Prémio da Rússia. Em Sochi, ambos os Ferrari ficaram-se pela segunda sessão de qualificação, com Charles Leclerc na 11º posição.

An early qualifying exit for Sebastian Vettel 😖



Thankfully he was unharmed after this hit, but it brought out the red flag during Q2 🚩#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/gTdkJRsghU