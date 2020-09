GP Rússia F1, Sebastian Vettel: “Estamos melhor do que em corridas anteriores”

No Grande Prémio da Rússia a Ferrari conseguiu estar entre os dez primeiros, com os tempos mais rápidos sempre a serem colocados com os pneus macios. Para Sebastian Vettel, apesar de alguns problemas no equilíbrio do SF1000, o carro parece estar melhor do que nas corridas anteriores.

“Não foi uma sexta-feira má. Parece que o nosso carro está com um desempenho melhor do que em outras corridas. Ainda há espaço para melhorar e encontrar mais tempo por volta. Se tirares os Mercedes, foi um bom dia para nós”, afirmou Vettel.

Charles Leclerc concorda com o seu colega de equipa, dizendo que “os nossos tempos por volta foram melhores do que pensávamos ter. Agora é concentrar no equilíbrio do carro. Por fim, ainda há espaço para melhor em termos de desempenho”.