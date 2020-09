GP Rússia F1: Racing Point esconde ‘coisas’ a Pérez

Sergio Pérez não está contente pelo facto de ter passado para segundo plano na equipa desde o momento em que foi anunciada a vinda de Sebastian Vettel em 2021. Segundo o mexicano, a equipa está-lhe a “esconder coisas” desde que foi confirmada a contratação de Vettel.

“Desde que a notícia saiu, algumas pessoas dentro da equipa tendem a esconder coisas”, disse Perez na conferência de imprensa de hoje da FIA em Sochi Autodrom. “O que não me parece fantástico. Penso que, de momento, só temos de ser o mais transparentes possível para nos certificarmos de que atingimos os nossos objetivos e de que marcamos o máximo de pontos possível. Ainda podemos ter a melhor época da nossa história se conseguirmos terminar em terceiro lugar. Penso que vamos todos ficar muito desapontados se não conseguirmos o terceiro lugar no campeonato de construtores”, disse Pérez que este fim de semana voltará a não termos os mesmos upgrades que voltarão a ser montados no carro de Lance Stroll:” Tendo conta o equilíbrio na grelha, um par de décimos faz a diferença por isso, gostaria de ter evoluções nesta corrida, mas obviamente, não as vou ter. Mas a equipa está a trabalhar para tentar dar-me o upgrade no próximo fim-de-semana”.