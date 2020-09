GP Rússia F1, Qualificação: 96ª pole position para Hamilton

Lewis Hamilton conquistou a pole position número 96 da sua carreira na Fórmula 1. O piloto da Mercedes fez um tempo de 1.31.304s. Na primeira linha da grelha arranca também Max Verstappen, que ficou a 0.563s, impressionando na última tentativa da Q3.

Para a corrida, Lewis Hamilton irá partir com os pneus macios enquanto Max Verstappen (que conseguiu o melhor tempo na Q2 com os pneus médios) parte com pneumáticos diferentes do piloto da Mercedes.

Na segunda linha da grelha ficaram Valtteri Bottas (+0.652s) e Sergio Pérez. Bottas estava na segunda posição, mas ao ‘cair do pano’ Verstappen juntou uma volta impressionante para ficar por 0.089s na frente do finlandês. Pérez foi o quarto classificado, e foi o primeiro piloto a ficar a mais de um segundo do tempo mais rápido de Hamilton.

Depois de impressionar nos treinos livres, os melhores pilotos de motor Renault foram Daniel Ricciardo (5º) e Carlos Sainz (6º), que dividem a terceira linha da grelha, com vantagem para o piloto da Renault. Logo atrás, mais dois motores Renault, com Esteban Ocon a partir da sétima posição enquanto Lando Norris é oitavo.

Por fim, Pierre Gasly (9º) foi mais rápido do que o RB16 de Alex Albon, com o tailandês a sair da 10º posição para o Grande Prémio da Rússia.

Fora dos dez primeiros ficaram os Ferrari. Quando faltavam cerca de dois minutos para o fim do Q2 Sebastian Vettel (15º) bateu forte, destruindo o seu SF1000 e interrompendo a sessão de qualificação. Depois de retirado o carro de Vettel, Lewis Hamilton passou no limite do tempo para colocar uma tentativa na tabela, acabando na 4º posição, passando à Q3.

An early qualifying exit for Sebastian Vettel 😖



Thankfully he was unharmed after this hit, but it brought out the red flag during Q2 🚩#RussianGP 🇷🇺 #F1

Charles Leclerc (11º) também não conseguiu passar à Q3, tendo ficado a 0.043s do tempo de Esteban Ocon na 10º posição, no Q2. Junto com os Ferrari ficaram Daniil Kvyat (12º), Lance Stroll (13º) e George Russell (14º). Stroll ainda esteve na fila para mais uma tentativa nesta Q2, mas acabou por ter problemas, com os mecânicos a levarem o RP20 para de volta à garagem.

Fora dos quinze primeiros ficaram os Haas, os Alfa Romeo e o Williams de Nicholas Latifi. Na equipa da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen foi o mais lento, ficando a mais de dois segundos da frente. Latifi foi 19º e Kevin Magnussen foi 18º, com Antonio Giovinazzi em 16º. Romain Grosjean foi 15º e apesar de ter imensas dificuldades com o VF20 durante os treinos livres ficou a apenas 0.458s de passar à Q2.

(Atualizado 14h25)