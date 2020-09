GP Rússia F1, Q2: Ferrari eliminada

Na Q2 ambos os Ferrari ficaram de fora. A cerca de dois minutos do fim Sebastian Vettel bateu forte, destruindo o seu SF1000 e interrompendo a sessão de qualificação. Depois de retirado o carro de Vettel, Lewis Hamilton passou no limite do tempo para colocar uma tentativa na tabela, acabando na 4º posição.

Charles Leclerc (11º) também não conseguiu passar à Q3, tendo ficado a 0.043s do tempo de Esteban Ocon na 10º posição. Juntamente aos Ferrari ficaram Daniil Kvyat (12º), Lance Stroll (13º) e George Russell (14º).

Na frente, Daniel Ricciardo foi o mais rápido com um tempo de 1:32.218s, na frente de Valtteri Bottas por 0.187s. Terceiro lugar para Carlos Sainz que ficou a 0.539s de Ricciardo