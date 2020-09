GP Rússia F1, Q1: Haas, Alfa Romeo e Latifi de fora. Ferrari passa por 0.5s

Na primeira sessão de qualificação do Grande Prémio da Rússia ficaram de fora ambos os Haas, os Alfa Romeo e o Willliams de Nicholas Latifi. Na equipa da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen foi o mais lento, ficando a mais de 2s da frente. Latifi foi 19º e Kevin Magnussen foi 18º, com Antonio Giovinazzi em 16º.

Romain Grosjean foi 15º e apesar de batalhar com o VF20 durante os treinos livres ficou a apenas 0.458s de passar à Q2. Passaram à Q2 os dois Ferrari, com Vettel a passar em 14º, com Leclerc na 13º.

Na frente, Valtteri Bottas fez o tempo mais rápido com 1:32.656s, ficando na frente de Lewis Hamilton por 0.327s. Terceira posição para Daniil Kvyat que já ficou a 0.855s.