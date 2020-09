GP Rússia F1, Max Verstappen: “É excelente dividir os Mercedes…”

Max Verstappen terminou o Grande Prémio da Rússia na segunda posição, conseguindo ficar entre os dois Mercedes. No final da corrida, Verstappen mostrava-se extremamente satisfeito com o resultado, depois de não ter terminado o Grande Prémio da Itália e o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000.

No final, Verstappen disse: “Estou muito contente com o segundo lugar porque dividir os Mercedes é algo que nos devemos orgulhar. Fomos lentos com os pneus médios, mas com os duros estivemos mais competitivos”.

“Os Mercedes são rápidos, mas nós estivemos bem. Depois de não terminar nas duas corridas anteriores este resultado é bom”, finalizou Verstappen.