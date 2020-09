GP Rússia F1, Max Verstappen: “As equipas atrás de nós estão mais próximas”

A Red Bull Racing e Max Verstappen estão a preparar o Grande Prémio da Rússia e o piloto holandês espera ter de se defender da McLaren, Renault ou Racing Point do que estar na luta com a Mercedes.

Ao f1.com, Verstappen afirmou que “é obvio que as equipas atrás de nós vão estar mais próximas em comparação com Mugello. Mas o objetivo continua ser estar no pódio”.

No circuito de Sochi, Max Verstappen não tem um grande recorde. O seu melhor resultado foi no ano passado em 2019, com o quarto lugar final. Em termos de qualificação, 2017 foi o melhor ano, com uma sétima posição na grelha de partida.

Quanto aos problemas no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 que a Honda sofreu, o diretor técnico da Honda na Fórmula 1, Toyoharu Tanabe, já disse que foram tomadas medidas: “Desde Mugello que a nossa prioridade foi analisar a razão do Max não ter terminado a corrida. A nossa investigação revelou vários factores causadores do problemas e já aplicamos medidas para os resolver, esperando que não aconteça novamente”.