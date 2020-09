GP Rússia F1, Lewis Hamilton: “Estão a tentar travar-me, não é?”

Lewis Hamilton terminou o Grande Prémio da Rússia na terceira posição. O britânico acumulou uma dupla penalização de cinco segundos, que não lhe permitiu lutar pela vitória. A razão da penalização é a de que o inglês simulou arranques fora da zona designada para o efeito, durante a volta de acesso à pré-grelha.

Em entrevista à Sky Sports Hamilton afirmou: “Tenho a certeza de que nunca ninguém levou duas penalizações de cinco segundos por algo tão ridículo. Tenho de ir às regras e ver o que errei”.

Perguntado sobre os pontos que agora tem na licença e se a situação era excessiva – Hamilton tem 10 pontos na licença, sendo que 12 é o limite e aí o piloto fica uma corrida de fora – Hamilton respondeu: “Sim, claro que é. Estão a tentar travar-me, não é? Mas pronto, tenho de continuar focado”.

Na conferência de imprensa da FIA, Hamilton explicou o porquê de ter praticado os arranques noutro ponto do circuito: “Muitas vezes não gosto de estar na borracha, que é onde todos fazem e isso não representa a grelha, por isso, costumo fazer numa superfície sem borracha. Não é diferente do Brasil, onde vais até ao fim do pitlane e fazes lá. É até mais seguro, comparado com o Brasil, porque há muito mais espaço”, disse Hamilton.