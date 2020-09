GP Rússia F1, Lewis Hamilton: “Das piores sessões de qualificação”

Lewis Hamilton teve uma qualificação atribulada. Na Q2, o seu melhor tempo foi eliminado devido a ter excedido os limites de pista e depois a dois minutos a situação piorou quando Sebastian Vettel interrompeu a qualificação após bater forte no muro.

No entanto, Hamilton conseguiu colocar uma volta na Q2 para passar à Q3, onde foi implacável e conquistou a pole position, a 96ª da sua carreira na Fórmula 1.

No final, Hamilton afirmou: “Foi uma das piores sessões de qualificação. Foi horrível, estava com o coração na boca. Na Q2 eu queria mais uma tentativa com os pneus que tinha, mas a equipa disse para trocar e aí saiu a bandeira vermelha. Foi um risco e amanhã estou com os pneus macios, o que não é bom. Vai ser difícil ganhar a corrida”.