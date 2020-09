GP Rússia F1, George Russell: “Estamos em boa forma…”

Não é a melhor qualificação de George Russell na Fórmula 1 (no Grande Prémio da Estíria foi 11º) mas o 14º lugar no Grande Prémio da Rússia marca a sexta presença, em nove corridas, do britânico na segunda sessão da qualificação em 2020.

No final da qualificação, Russell afirmou: “Estou muito feliz. Pensei que estivéssemos atrás dos Alfa e dos Haas, sendo que o objetivo era fazer melhor do que eles. É um bónus estar à frente do Sebastian [Vettel]”.

“Não creio que o ritmo do carro tenha sido tão bom como em outras corridas, mas estamos em boa forma para amanhã. Temos melhorado nas retas e estamos numa boa posição. Tenho de pilotar o mais rápido que puder”.