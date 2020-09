GP Rússia F1: FIA retira pontos da licença de Lewis Hamilton

A FIA retirou os dois pontos que tinham sido acrescentados à licença de Lewis Hamilton, após ouvirem a o áudio entre a equipa e Hamilton. Nesse áudio, a instrução da equipa é de que Hamilton realizasse os arranques numa localização não definida pela direção de pista.

Hamilton tinha acumulado mais dois pontos com esta penalização, tendo assim um total de 10. Com 12 pontos o piloto é obrigado a ficar de fora um Grande Prémio. Assim, Hamilton continua com oito pontos na licença. Ao invés disso, a Mercedes foi multada em 25 mil euros.