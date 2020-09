GP Rússia F1: Ferrari procura ‘corrigir fraquezas’ no SF1000.

A Ferrari levou para Sochi, na Rússia, atualizações concebidas para ‘corrigir fraquezas’ no SF1000. Laurent Mekies, Director Desportivo da equipa confirmou que a Ferrari vai ter novas peças aerodinâmicas no carro durante o fim-de-semana do Grande Prémio da Rússia, ao mesmo tempo que procuram ‘descobrir’ algum desempenho no carro. Não vai ser fácil já que Sochi é uma das pistas mais sensíveis à potência do motor no calendário da F1: “Vamos introduzir algumas pequenas atualizações aerodinâmicas no SF1000, como parte do plano que se estende pelas próximas corridas para corrigir, tanto quanto possível, as fraquezas observadas nas corridas recentes, e fazêmo-lo já com vista a 2021. Não esperamos que este pequeno pacote aerodinâmico faça uma grande diferença, mas certamente permitir-nos-á verificar a sua funcionalidade e dar-nos-á uma base para desenvolvimentos futuros”. Não vão ter vida fácil já que a Ferrari vai enfrentar uma pista que “nunca foi demasiado favorável para nós. A primeira parte da temporada revelou-se muito difícil para nós, como se pode ver pelos resultados, mas não é da nossa natureza desistir, em circunstância alguma.

É esse o espírito com que nos aproximamos do fim-de-semana de Sochi. Faremos o nosso melhor, conscientes de que, neste momento, estamos a enfrentar uma grande oposição”.